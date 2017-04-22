Taksim Meydanı’ndaki laleler koruma altında

Baharın gelişiyle İstanbul’un dört bir yanı lalelerle süslenirken, yerli ve tanıdık olmayan turistlerin akınına uğrayan Taksim Meydanı da rengarenk lalelerle bezendi. Hafta başında getirilen ve turistlerin alaka odağı olan laleler, bazı vatandaşlar kadar tahrip edildiği ve koparıldığı gerekçesiyle Beyoğlu Belediyesi tarafından özel güvenlik ekipleri kadar koruma altına alındı. Ziyaretçilerin lalelerin üzerine basarak veya yatarak fotoğraf çekilmesini alıkoymak amacıyla alınan önlemlerle Taksim Meydanı’ndaki görselliğin korunması amaçlanıyor.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen İstanbul Lale Festivali dahilinde Taksim Meydanı’na 143 bin lalenin ekildiği öğrenildi.

öte yandan yerli ve tanıdık olmayan turistler Taksim Meydanı’ndaki laleleri resim çekmek için birbiriyle yarıştı. Bir Takım turistler lalelerin önünde fotoğraf çektirirken bazıları da renk cümbüşünün ahengine kapılarak öz çekim yaptı.

Ufuk Kıvık