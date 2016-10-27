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“Taksim Trio”dan Eskişehir'de konser

– Eskişehir Odunpazarı Belediyesince düzenlenen Odunpazarı 4. Uluslararası Cam Festivali kapsamında Taksim Trio grubu müzikseverlerle buluştu

27 Ekim 2016 Perşembe, 13:40
"Taksim Trio"dan Eskişehir'de konser

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Odunpazarı Belediyesince Odunpazarı 4. Uluslararası Cam Festivali’nde Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan’dan oluşan Taksim Trio müzik grubu konser verdi.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki konser öncesi grup adına AA muhabirine açıklama yapan Hüsnü Şenlendirici, festival kapsamında davet edildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yoğun bir konser dönemi yaşadıklarını belirten Şenlendirici, “Genelde yurt dışında çok fazla konserlerimiz oluyor. Bu anlamda ülkemizi çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Taksim Trio ikinci albümünü çıkarttı ve ülkemiz içerisinde de içimizdeki nağmeleri bizi sevenlerle paylaşıyoruz. Eskişehir halkına gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Konserde iki saat boyunca Taksim Trio sanatçıları sanatseverlere güzel bir gece yaşattı.

4. Uluslararası Cam Festivali Aytaç Doğan eskişehir Hüsnü Şenlendirici İsmail Tunçbilek Odunpazarı Belediyesi

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