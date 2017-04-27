Taksim’de 1 Mayıs önlemleri!
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe günler kala Taksim Meydanı’na, sabahtan saatlerinde İBB’ye ait tır içerisinde polis bariyerleri getirildi.
27 Nisan 2017 Perşembe, 16:59
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe günler kala Taksim Meydanı’na, sabahtan saatlerinde İBB’ye ait tır içerisinde polis bariyerleri getirildi. İBB çalışanları tarafından tırdan indirilen bariyerler meydana bırakıldı. Bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirileceği öğrenildi.
Doğan Can Cesur – Ufuk Kıvık