Taksimde 29 Ekim töreni

Cumhuriyetin 93’üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları zarfında, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda saat 13.00’te başlayan törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1’inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş katıldı. Havadan polis helikopteri ve yüksek binalardaki keskin nişancılar kadar güvenlik önlemlerinin alındığı törende Vali Şahin, 1’inci Ordu Komutanı Avsever ve Topbaş, anıta çelenk bıraktı. sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardındaki sona eren törende, ilk önce İmam Konuşmacı okullarından öğrenciler de katıldı. Hasköy Güner Akın Anadolu İmam Konuşmacı Lisesi’nden bir grup öğrenci, törende hazırlanmış bulundu.

TÖRENİN SONUNDA ‘CHP’LİLERLE POLİS ARASINDA ‘ANONS’ KRİZİ

Resmi törenin sona ermesi ile birlikte Atatürk Anıtı önüne CHP ile birlikte protokol dıştan bulunan bir takım STK’lar da çelenk bıraktı.

öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan bir heyetin anıta çelenk bırakması sırasında anons krizi yaşandı. Edinilen bilgiye takriben partililer, CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı’na ait ses aracını abide yakınına getirerek ‘İstiklal Marşı’ için polisten müsade aldı. Oysa buradaki ses düzeni ile İstiklal Marşı yerine halka hitabe tamamlanmak istenince emniyet görevlileri devreye girdi. Polis yetkilileri ile partililer arasında kısa süreli ‘anons’ stres yaşandı. CHP’liler bunun üstüne çelenk bırakıldıktan sonradan İstiklal Marşı’nı okumadan meydandan ayrıldı.