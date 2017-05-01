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Taksim’de sessiz 1 Mayıs havadan görüntülendi

İstanbul’un simgelerinden Taksim Meydanı, 1 Mayıs’ta sessizliğe büründü.

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:45

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İstanbul’un simgelerinden Taksim Meydanı, 1 Mayıs’ta sessizliğe büründü. İstanbul Valiliği, Taksim’de geniş katılımlı bir 1 Mayıs kutlamasına izin vermezken, meydanda yoğun emniyet önlemleri uyarı çekti. Taksim’e meydana çıkan tüm yollar kapatılırken, denetim noktalarında görevli polisler geçişine de izin vermedi. Taksim’in sessiz 1 Mayıs’ı drone ile havadan da görüntülendi. 

Serdal Altıntepe – Emrah Kuş – Mehmet Altunışık



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