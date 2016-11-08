Talas'ta “Cemil Baba” anıldı

KAYSERİ (AA) – Talas’ın manevi şahsiyetlerinden “Cemil Baba” olarak anılan Cemal Kazan, ölüm yıl dönümünde anıldı.

Talas Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen programda Cemil Baba’nın hayatının anlatıldığı 30 dakikalık belgesel film izlendi.

Kazan’ın anısına Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya’nın yazdığı “Mavi Boncuklu Cemil Baba” kitabı da proğrama katılan konuklara dağıtılırken, Altınkaya da Cemil Baba’nın hatıralarını anlattı.

Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu da Altınkaya’ya yazdığı kitapla Talas’ın manevi değerlerinden birini daha anmaya vesile olduklarını söyleyerek teşekkür etti.

Programa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Kamil Akçadırcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan, İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve vatandaşlar katıldı.