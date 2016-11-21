Talas'ta Durak-Hava Demir İlk ve Ortaokulu tanıtıldı

KAYSERİ (AA) – Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Talas Mevlana Mahallesi’nde yapılan Durak-Hava Demir İlk ve Ortaokulu düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’yi her alanda kaliteli ve konforlu bir şehir yapmak için her yatırıma omuz verdiklerini söyledi.

Bugüne kadar eğitime pek çok alanda katkı yaptıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

“Şehrimizde ve özellikle Talas bölgesinde okul ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bu duruma duyarsız kalmamız beklenemezdi. Çocuklarımızın daha iyi eğitim görmeleri için Mevlana Mahallesi’ndeki bu okulumuzun yanı sıra Talas’ta Kuruköprü, Başakpınar ve Yenidoğan mahallelerinde okullar yaptık. Ayrıca Cırgalan Mahallesi’ne de bir okul yaparak o bölgemizdeki ihtiyacı da giderdik. Bunları yapmaktaki tek amacımız daha başarılı nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz her zaman önceliğimiz olacaktır. Onların daha güzel yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik ve Hayırsever Demir ailesine hediye takdim etti.