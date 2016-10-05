Talha Bayrakçı Gençlik Merkezinde üniversite öğrencilerine 5 yıldızlı hizmet

Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi, kütüphanesi ve düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikleriyle öğrencilerin vazgeçilmez mekanı oldu.

Selçuklu Belediyesi gerçekleştirdiği projelerle gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına katkı maddesi sağlıyor. Yoğun öğrenci potansiyeli ile kayda değer bir eğitim şehri olan Selçuklu, büyük kasaba dışından üniversite eğitimi için Konya’ya gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerine de yanıt veriyor. Selçuklu Belediyesi göre üniversiteli gençlerin kullanımına sunulan Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi, öğrencilerin ikinci evi oldu. Günlük ortalama 800 öğrencinin faydalandığı Gençlik Merkezinde kütüphane, kablosuz internet bağlantısı, kantin, ders çalışma salonları, toplantı salonları ve davet salonu yer alıyor. Özellikle sınav dönemlerinde yoğun talep bölge merkez, öğrencilerin ilgisine cevap verebilmek için 24 saat hizmet veriyor. Öğrencilerin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi geçtiğimiz yıllarda ‘İlham Okumaları, Kariyer Planlama Seminerleri, Düşünce Akademisi, Diplomasi Okulu, Geçmişten Geleceğe Sağlıcakla’ gibi birçok programa konut sahipliği yaptı. Alanında uzman us ve bilim adamlarını öğrencilerle buluşturan programlar, öğrencilerin kariyer planlamalarına farklı bir perspektif sunuyor. 2016 – 2017 eğitim-öğretim yılında da bu cins programlara konut sahipliği yapacak merkezde, sertifikalı eğitim kursları verilmesi planlanıyor.

Selçuklu Belediyesi’nin hizmetlerinden yararlanan öğrenciler, Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi’nin üniversite öğrencileri için çok yararlı bir alıştırma olduğunu söylediler. Merkezin sınav döneminde 24 saat açık olması ile birlikte sabaha kadar ders çalışabildiklerini söyleyen gençler, “Bu nezih ortamda sınavlarımıza daha iyi hazırlanabiliyoruz. Hem burada her türlü kitaba ulaşabileceğimiz zengin bir kütüphanemiz mevcut. Bize tüm bu imkanları sağlayan Selçuklu Belediyesi’ne ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a fazla teşekkür ediyoruz” dedi.