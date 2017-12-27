Talih Kuşu heyecanı, CarrefourSA’larda

Uzun yıllardır yılbaşı biletlerinin adreslerinden biri olan CarrefourSA, hiper, süper, gurme ve mini marketlerinde bilet satışına devam ediyor ve büyük ikramiyenin 61 milyon TL olduğu 2018 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile tüketicilerine büyük ikramiyeye sahip olma imkanı veriyor. Bilet satışları ise 31 Aralık Pazar gününe kadar devam ediyor.