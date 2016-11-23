Talihsiz adam barındığı barakası ile yandı

Yıllardan Beri çatısı dahi olmayan bir barakada hayat savaşı veren yaşlı şahsın devlet memuru çocuklarının olduğu fakat kimsenin kendisi ile ilgilenmemesi sebebiyle son günlerde bunalımda olduğu bildirildi.

Olay sabaha karşısında Veysipaşa Mahallesi Cihanoğlu Külliyesi’nin yanında yer alan bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, elektriği ve suyu bulunmayan barakasını geçen yıl tamir edip üstüne yağmur geçmeyecek şekilde çatı yaptıran 76 yaşındaki Nizamettin Özbey’e dün akşam üzeri belediye ekiplerince evine bırakılan yemekten yedikten bir zaman sonradan yatağına yattı. Gece yarısı ihtiyar şahsın yaşadığı barakadan dumanların yükseldiğini görebilen çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek takviye istedi. Kısa sürede durum yerine gelen ekipleri müdahale ettiği yangında ihtiyar şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nizamettin Özbey’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Beşer Çeken