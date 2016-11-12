Tam 17 yıl önceydi: 980 insanımızı kaybettik!
12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57’de Düzce, 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı.
12 Kasım 2016 Cumartesi, 11:43
12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57’de Düzce, 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Yaklaşık 30 saniye süren depremde 980 insan ölmüş, takriben 5 bin birey de yaralanmıştı.
Sarsıntıya Düzce fayının batı bölümünün 17 Ağustos 1999 depreminde kırılmasının yol açtığı açıklanmıştı. 17 Ağustos’ta saat 03.02’de gerçekleşen Kocaeli/Gölcük merkezli 7.5 büyüklüğündeki depremdeyse 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmişti.