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Tam 17 yıl önceydi: 980 insanımızı kaybettik!

12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57’de Düzce, 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı.

12 Kasım 2016 Cumartesi, 11:43
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12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57’de Düzce, 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Yaklaşık 30 saniye süren depremde 980 insan ölmüş, takriben 5 bin birey de yaralanmıştı.

Sarsıntıya Düzce fayının batı bölümünün 17 Ağustos 1999 depreminde kırılmasının yol açtığı açıklanmıştı. 17 Ağustos’ta saat 03.02’de gerçekleşen Kocaeli/Gölcük merkezli 7.5 büyüklüğündeki depremdeyse 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmişti.

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