TAMBU’dan Dünya Emoji Gününe özel “Tambuji”ler
İSTANBUL (AA) – TAMBU, 17 Temmuz Dünya Emoji Günü’ne özel olarak hazırladığı yeni emojilerini kullanıcıların beğenisine sundu.
Türk Telekom açıklamasına göre, şirketin Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi olarak hayata geçirdiği TAMBU, Dünya Emoji Gününe özel olarak yepyeni emojiler hazırladı.
Türk Telekom’un, yerli ve milli teknoloji geliştirme vizyonundan hareketle geliştirdiği platform özellikli ilk milli dijital klavye TAMBU, tüketicilerle buluştuğu 2017 yılından bu yana Türk kullanıcıların en çok tercih ettiği dijital klavye olmayı sürdürüyor.
Hazırladığı Türk usulü emojileri 'tambuji' ismiyle kullanıcıların beğenisine sunan TAMBU, son olarak Dünya Emoji Gününe özel olarak hazırladığı 5 yeni tambujiyi daha platforma ekledi.
– Dünya’nın emojisi varsa bizim de Türk usulü tambujilerimiz var
Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "TAMBU sayesinde teşekkür ederken 'eyvallah', evlenene, çocuğu olana 'çeyrek altın' ve 'nazar boncuğu' gönderebiliyoruz. Gelen kullanıcı talepleri doğrultusunda Dünya Emoji Günü’nde bu tambujilerimize 5 adet daha yeni hareketli emoji ekledik. Popüler mesajlaşma uygulamalarında sıkça kullanılan emojilerden yola çıkarak tambujilerimize yeni bir yorum getirdik. Sevgiyle ilgili içerikler hem Tambu’da hem de diğer platformlarda çok kullanıldığı için ‘kafasında kalpler uçuşan’ bir Tambuji yaptık. " bilgilerini verdi.
Türklere özgü üç adet tambuji oluşturduklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:
"Yeni tambujilerimizden biri, annelerin çocuklara terlik atmasından yola çıkarak tasarladığımız 'üstüne terlik gelen emoji', bir diğeri ise Türklere özgü bir alışkanlık olan çekirdek çitlemekten ilham aldığımız 'çekirdek çitleyen emoji'. Tambu’da ay yıldız içeriğinin çok kullanıldığını gördük. Örneğin, ay yıldızlı temamız 1,2 milyon kere indirildi. Bundan yola çıkarak 'ay yıldızlı bir kalp emojisi' tasarladık. Bir de insanların günlük hayatta eksikliğini çektiğini düşündüğümüz 'dua eden emoji'miz var.
Kullanıcılarımız bu yeni tambujilere TAMBU klavyeden ve klavye uygulaması üzerinden erişebilecekler. Kendi kültürümüzden ilham alan içeriklerimize her geçen gün yenilerini eklemeyi sürdürürken, mevcut tambujilerimizi de dünyadaki yeni tasarım trendlerine uygun şekilde tasarlamaya devam edeceğiz."
– "Karakterlerle gelenek ve göreneklerimizin güzelliğini de vurguluyoruz"
TAMBU’nun kişiselleştirilmiş temaları ve daha birçok renkli özelliği bir arada sunduğunu ifade eden Demir, "TAMBU modern ve uluslararası bir platform olmakla birlikte güçlü milli ve yerli içerikleriyle Türk kültürüne hitap ediyor, halkımızın hislerine tercüman oluyor. Yurt dışında yaşayan Türkler arasında da hayli popüler olan TAMBU, Avrupa’da binlerce kişi tarafından her gün düzenli şekilde kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
TAMBU’nun özel günlere özgü hareketli çıkartmalar üretmeye devam edeceğini belirten Demir, değerlendirmesini şöyle tamamladı:
"Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için hazırladığımız hareketli çıkartmalar yaklaşık üç yüz bin defa görüntülendi. Her özel güne özgü çok sevimli karakterler yaratıyoruz. Örneğin, Ramazan Bayramı çıkartmalarımızda, bayram şekeri karakterimiz, diğer karakterimiz olan yaşlı baklavanın elini öperek harçlık alıyor. Bu karakterlerle gelenek ve göreneklerimizin güzelliğini de vurguluyoruz."
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