TANAP'ın enerji nakil hattının kamulaştırılması

KIRIKKALE (AA) – Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) arazilerden geçecek enerji nakil hattı için kamulaştırma toplantısı yapıldı.

Karakeçili Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya katılan TANAP Kamulaştırma Direktörlüğü yetkilisi Abdülkadir Kalın, kamulaştırma hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Arazi sahipleri, uygun buldukları kamulaştırma bedelleri ile ilgili olarak anlaşma tutanağı imzaladı.

Tapu devrinden sonra arazi bedellerinin bankalara yatırılacağı öğrenildi.