NİĞDE (AA) – Niğde’de “tantanacılık” yöntemiyle hırsızlık yapan ikisi kadın üç kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ”tantanacılık” olarak tabir edilen yöntemi kullanan 3 kişi, yolda yürüyen 55 yaşındaki N.E’nin çevresini sararak kendi aralarında kavga etmeye başladı.

N.E’nin kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada, gruptakilerden biri, bu kişinin cebindeki 350 lirayı çaldı. Ardından 3 kişi, kavgayı sonlandırarak hızla olay yerinden ayrıldı.

Parasının çalındığını fark eden N.E’nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Güney U. (29), Songül U. (52) ve Nergis E’yi (37) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların İstanbul, İzmir, Konya ve Kayseri’de de aynı yöntemle hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik yaptıkları, Güney U’nun ise cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.