Tapu işlemleri 'cep'e girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu ve parsel sorgulama işlemlerinin akıllı telefonlardan hızlıca takip edileceği uygulamayı hizmete sundu.

ANKARA (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, akıllı cep telefonu olanlar için tapu ve parsel sorgulama işlemlerini kolaylaştıran bir uygulama hazırlandığı bildirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Mekansal Gayrimenkul Sistemi’ni (MEGSİS) IOS ve Andorid telefonlara taşıdığı aktarılan açıklamada, uygulamayı cep telefonlarına indiren vatandaşların parsel konumu, tapu alanı, niteliği ve pafta bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılabileceği kaydedildi.

Vatandaşlar, söz konusu uygulama aracılığıyla yapılan işlemin görsellerine de ulaşılabilecek. Uygulama, harita üzerinden ve adresten sorgu yapılabilmesine de olanak sağlıyor.

MEGSİS’e e-Devlet üzerinden de ulaşılıyor



Tapu ve Kadastro müdürlüklerinde bulunan taşınmazlara ilişkin teknik verilerin tapu bilgileri ile eşleştirilerek, uluslararası standartlarda harita servisleri aracılığıyla vatandaşlara sunulduğu sistem olan MEGSİS’e aynı zamanda e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor.

