Taraftarlar şehitler için yürüdü

NİĞDE (AA) – Niğde’deki taraftarlar, son günlerde gerçekleştirilen terör saldırılarını protesto etti.

Ömer Halisdemir Meydanı’nda Beşiktaş, Genç Fenerbahçeliler, Ultra Aslan Taraftarlar Grubu, Niğde Belediyespor, Adana Demirspor, Adanaspor taraftarları toplandı.

Grup, Bor Caddesi’nden ellerinde, “Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır”, “Biz sizin gazınızı da yeriz, copunuzu da”, “Vatan bir bütündür, parçalanamaz”, “Sen yaşa, bize yeter”, “Teröre karşı omuz omuza” yazılı pankartlarla ve “Vatan sana canım feda”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde slogan atarak Niğde Şehitliği’ne yürüdü.

Şehitlikte gruptakiler saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu. Ardından Kuran-ı Kerim okundu dua edildi.

Burada taraftarlar adına açıklama yapan Berker Sümer, Türkiye’nin ve dünyanın başına musallat olan terör belasına ve destekçilerine lanet okumak için toplandıkların söyledi.

Terörün dini, dili, ırkı ve vatanının olmadığını vurgulayan Sümer, şunları kaydetti:

“Terör o kadar acımasızdır ki bebek, çocuk, hamile, kadın, erkek, yaşlı, genç ve masum ayrımı yapmaz. Basında adı geçen ve eylemlerin sorumluluğunu üstlenen terör yapılanmaları ve faaliyetlerinin her birinin faili ya da sorumluları farklı olsa da hedefi ortaktır. Hedef, bölgesinde huzuru, demokratik kültürü, kardeşlik ve birlik iklimiyle öne çıkan Türkiye’nin yolunu kesmek, güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunu sona erdirmektir. Bu ülkenin farklı renkli futbol takımlarına gönül vermiş tribün topluluğu olarak teröre, terör örgütlerine ve terör olaylarına karşı ortak tavır sergilemeye devam edeceğiz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz, gazilerimizi saygıyla anıyoruz.”

Gruptakiler açıklamanın ardından şehitlikten ayrıldı.