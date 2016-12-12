Taraftarlar teröre karşı bir arada

Akşam saatlerinde Beşiktaş Köyiçi meydanında toplanmaya başlayan siyah-beyazlı taraftarlar, cumartesi günü gerçekleşen hain terör saldırısını lanetledi. Köyiçi meydanında toplanan binlerce taraftarlar, saat 19.23’e dek Türk bayrağı ve terörü lanetleyen pankartlar açarak sloganlar attı ve terörü lanetledi. Keza taraftarların çevre güvenliğini sağlayan polis memurlarına da karanfil verdiği gözlendi. Beşiktaş taraftarının yanı sıra, yürüyüşe Galatasaray, Fenerbahçe, Bursasspor ve birçok Anadolu kulüplerinin taraftarı katıldı. 19.23’de Köyiçi meydanından hareket eden binlerce taraftar, Dolmabahçe caddesinden pankartlar açıp sloganlar atarak, yoğun yağış altında cumartesi günü gerçekleşen alçak terör saldırısının gerçekleştiği noktaya yürüdü. Trafikte birçok sürücü de korna çalarak taraftara takviye verdi.

Hain saldırının gerçekleştiği Vodafone Arena’nın yanına gelen taraftalar defalarca bir ağızdan ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı. Birlik birliktelik mesajı veren taraftalar, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sloganlar atarak dağıldı.

Kaan Ülker – Uygar Açık Fikirli