Tarihçi profesör Salim Koca son yolculuğuna uğurlandı
KONYA (AA) – Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Salim Koca'nın cenazesi memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.
Koca'nın Yeşildağ Mahallesi'ndeki evinden alınan cenazesi Salur Camisi'ne getirildi. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen Koca'nın öğrencilerinin yanı sıra Hacı Bayram Veli Üniversitesinde mesai arkadaşları, Ankara Üniversitesinden bazı öğretim görevlileri, eşi Neriman Koca ve 3 çocuğu da cenaze töreninde yer aldı.
Koca'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Beyşehir ilçesinde defnedildi.
Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalında lisans, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde yüksek lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programını tamamlayan Koca'nın Türk Dil Kurumunun (TDK) öncülüğünde yazdığı 20 eseri bulunuyor.
Koca'nın "Türkiye Selçukluları Tarihi, ''Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri'' ve ''Dandanakan'dan Malazgirt’e'' adlı eserleri birçok dile çevrildi.
Koca, özellikle Türklerin Anadolu'ya gelişinden bugüne kadar olan süreçle ilgili yaptığı araştırmalarla dikkati çekti.
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Tarihçi profesör Salim Koca son yolculuğuna uğurlandı
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