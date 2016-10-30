Tarihi camide yangın

KONYA (AA) – Konya’nın Hüyük ilçesinde, kültür ve tabiat varlıkları koruma kurulu tarafından koruma altında bulundurulan 78 yıllık ahşap cami, yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi’ndeki Köşk Merkez Camisi’nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine Beyşehir ve Hüyük’ten çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ve uzun uğraşların ardından kontrol altına alınabildi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yürütürken, camiden geriye sadece duvarları kaldı. İbadethane kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi üzerinde çalışma yapan jandarma ve itfaiye ekipleri, olayın elektrik kontağından çıkma ihtimali üzerinde duruyor.



1938 yılında inşa edilen caminin çevresiyle birlikte SİT alanı olarak kültür ve tabiat varlıkları koruma kurulu tarafından koruma altında bulundurulduğu öğrenildi.