Tarihî han küllerinden doğdu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni görevinde İnegöl’de ilk kez açılışa katıldı. Açılış töreninde konuşan Cafer Paşa Beylik Hanı Hanımlar Çarşısı Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Kara Şahin, “Biz Türkiye’de bir ilkiz. 38 esnafın yaklaşık 50 kadını çalıştırdığı bir fabrika gibi düşünün. İnegöl’ü mobilya ve köftesinden sonra tanıtacağını düşündüğümüz bir hanız. Hanımızda A’dan Z’ye her şey mevcut. Giren herkesin bir daha geleceğini düşünüyoruz” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “2013 yılında çok talihsiz bir olay yaşamıştık, yangın çıkmış ve esnafımız zor durumda kalmıştı. Bu anlamda ciddi bir mağduriyet yaşanmıştı. Bu yapının bir an önce bitirilmesi gerekliydi ki, bugün çok şükür çok güzel bir hale geldi. Burayı ilk ziyaret ettiğim yerlerden biri olarak sayabilirim. İçeride çok ciddi ve güzel bir yapılanma var. Tarihi bir mekân olmasından dolayı zaten değerli. Bunu kollamak ve korumak zorundayız. Bu yapı Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yeniden ayağa kaldırıldı. Dolayısıyla şehrimize bir misafir geldiğinde Beylik Hanı ile birlikte elimizde çok fazla argümanımız olacak. Gelen vatandaşlar merak edip burayı gezecekler” dedi.

Hüznü sevince dönüştüren bir proje

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Karmaşık duygular taşıyorum. 21 Ekim 2013’te burası yandı. Aynı gün amcaoğlum vefat etmişti. İki üzüntüyü bir arada yaşadık. Her halükârda ortaya çıkan zarar üzücüydü, ama can kaybı olmaması bizi sevindirdi. Recep Altepe başkanımız kısa sürede olay yerine gelip gerekenin yapılacağını söyledi. Öncelikle burayla ilgili restorasyon projeleri hazırlandı. Tarihi binalarda bir süreç gerekiyor. O gün bizim için üzüntü olan konu 4 sene sonra sevince dönüştü. Ecdad o kadar güzel işler yapmış ki, onlar böyle mekânları yapmışlar, biz ancak restore ediyoruz. Karşıda İshakpaşa, türbe, kapalıçarşı, 100 senelik okul vardı. Defalarca koruma kurulunda tartışıldı ve bu işler takip edildi. Bu han da bizim restore etmek istediğimiz mekânlardan bir tanesiydi. Şer gibi gözüken bu konu bugün hayra dönüştü” dedi.

Başkan Aktaş, “Önceki başkanımız etrafla alakalı bir çalışmayı başlatmıştı. Cami bahçesindeki bazı uygulamaların formata uymayacağı noktasında tereddütlerimizi dile getirdik, siyasi partilerden açıklamalar geldi. Bugün ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunun açılışındayım. Bursa’nın 17 ilçesi de ayrı güzel. Bugün gezme noktasında 9’uncu ilçem. Benim ilk talimatım, temel atma ve açılışlara çok katılmayacağım, çok çalışmamız lazımdı. Sıkıntı ve problemlerimiz var, ama ortada 3 milyonluk bereketli bir Bursa şehri var. İlçelerimizi geziyorum, görüşmeler yapıyoruz. Aynı şeyi burada da yapacağız. Ben bu şehirde doğup büyüdüm. 12 yaşında babamı kaybettim, annemi 7 ay önce kaybettim. 13,5 yıl bu şehre belediye başkanlığı yaptık. Bu benim için büyük bir onur ve şeref” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile kurdele kesildi. Aktaş, handaki işyerlerinden alışveriş yaptı.

