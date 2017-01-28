Tarihi ilçe Beypazarı UNESCO yolunda

ANKARA (AA)- Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı’nın, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alınması yönünde girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak ilçenin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alınması için çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

UNESCO’nun değerlendirmelerine bakıldığında, Beypazarı ilçesinin UNESCO’ya girmeyi en çok hak eden tarihi ilçelerden olduğuna değinen Belediye Başkanı Kaplan, şunları kaydetti:

“Beypazarı ilçesinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alınması için profesyonel bir ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kısa süre içinde netleşecek ve nisan ayı içinde yapılacak değerlendirmelerde ilçenin bu listeye alınacağı umudunu taşıyorum. Bu, Ankara ve Beypazarı adına çok önemli bir gelişme olacak. Çalışmaları sürdüren profesyonel ekimiz, UNESCO’nun kriterleri bazında çalışmalarda bulunuyorlar. Bu nedenle umutluyuz.”