Tarihi Işıklar Konağı turizme kazandırılacak

ÇANKIRI (AA) – Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 1800'lü yıllarda yapılan Işıklar Konağı, restore edilerek turizme kazandırılacak.

Çerkeş Belediyesi tarafından 2004 yılında satın alınan ve turizme kazandırılması amaçlanan Işıklar Konağı için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına (KUZKA) başvuruda bulunuldu.

Projenin kabul edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da katılımıyla Çerkeş Belediyesi ile KUZKA arasında sözleşme imzalandı.

Tamamlanacak projeyle butik otel ve restoran olarak hizmete sunulması planlanan Işıklar Konağı'nda yılda bin 500 ziyaretçi ve 1 milyon liralık gelir hedefleniyor.

Alparslan, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Çerkeş hakkında daha önceden bilgi sahibi olduğunu söyledi.

İlçedeki sivil mimarinin ayağa kaldırılması, Işıklar Konağı'nın restore edilmesi ve hamamların turizme kazandırılmasıyla ilgili Çerkeşli olan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile sohbet ettiklerini anlatan Alpaslan, şunları kaydetti:

"İnşallah Çerkeş'in hem kültürel hem tarihi değerlerini hep beraber ayağa kaldıracağız. Bakanlık olarak tescilli, özel mülkiyete sahip binaların kurullarımızdan projelerini geçirmeleri şartıyla sivil mimari örneklerinin projelerinde ve uygulamalarında yüzde 40'a kadar destek veriyoruz. Ola ki bu tür projelerde, restorasyonlarda bir çalışmanız olursa mutlaka bakanlığımıza başvurun biz de destek olalım."

Belediye Başkanı Hasan Sopacı da konağı 2014 yılında belediye bünyesine kattıklarını belirterek, "Konağımızı aldıktan sonra birkaç yıl bir şey yapamadık. Binamızı tescil ettirdik. Daha sonra KUZKA'ya restorasyon projesi sunduk ve kabul edildi. Bundan sonra Işıklar Konağı'nı sizlerin sayesinde otel, restoran ve tarihi yemeklerimizle ortaya çıkarmış olacağız." dedi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de Işıklar Konağı için harcanacak yaklaşık 4 milyon liralık bedelin yüzde 75'inin ajans tarafından karşılanacağını aktardı.

Konuşmaların ardından Işıklar Konağı için restorasyon sözleşmesi imzalandı.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve beraberindekiler, ilçedeki tarihi konakları ve hamamları gezdi.