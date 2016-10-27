Tarihi Kayseri Kalesi'ne 40 milyon liralık yatırım

– Ovaya kurulmuş nadir kalelerden Kayseri Kalesi’nin kültür ve sanat merkezi haline getirilmesi için dış cephe restorasyonu da dahil 40 milyon liralık yatırım yapıldı

KAYSERİ (AA) – Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve ovaya kurulmuş nadir kalelerden Kayseri Kalesi’nin kültür ve sanat merkezi haline getirilmesi için dış cephe restorasyonu da dahil 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.

Kale içinde basın toplantısı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, iç ve dış bölümden oluşan kalede,18 burç ve dışarıya açılan üç kapı bulunduğunu söyledi.

Kalenin içiyle ilgili kendisinden önceki Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından hazırlattırılmış bir proje olduğunu anımsatan Çelik, bunu gelecek yıl bitirmeyi planladıklarını, çalışma sonunda kalenin bir kültür ve sanat merkezi haline geleceğini belirtti.

Tarihi kalenin dış cephesinde de yenileme projesi başlattıklarını anlatan Çelik, şunları söyledi:

“Dış beden duvarlarında hasarlar oluşmuştu, çöküntüler vardı. Kalenin içine bu kadar para harcanmışken dışını da sağlamlaştırmamız gerekiyordu. Restorasyon yapacağımız alan 25 bin metrekarelik bir bölge. Restorasyon çalışmalarının yaklaşık 4 yıl sürmesi planlanıyor. Sadece dış cephe çalışmalarına yaklaşık 20 milyon harcayacağız. Kayseri Kalesi’nin kentimize maliyeti toplam 40 milyon lirayı buldu. Biz burayı kültür ve sanat merkezi olarak açtığımızda restorasyon devam edecek. Halkla tehlike arz eden yerler arasında bir izole yapacağız. Ana prensibimiz mevcut halini bozmayacak şekilde beden duvarlarını sağlamlaştırmak. Burçların içleri de gözden geçirilecek. Burçlardan birinin içine kafe yapacağız.Vatandaşlarımız buradan meydan manzarasını izleyebilecekler.”

– 5 bin yıllık eserler sergilenecek

Kalenin alt kısmına arkeoloji müzesi yapıldığını dile getiren Çelik, teşhir ve tanzim çalışmalarına başlandığını, burada Kaniş-Karum’dan çıkarılan 5 bin yıl öncesine ait eserlerin sergileneceğini aktardı.

Çelik, proje kapsamında kalenin içinde sanatçılar sokağı olacağını, yeme içme ve el sanatlarının yer aldığı mekanlar da yapılacağını söyledi.