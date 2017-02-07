Tarihi kilisedeki kaçak kazıya suçüstü

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde, kayadan oyma kilisede kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Mikail köyünde, yar altındaki kayadan oyma kilisede kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.B, F.Y, Y.Y, N.A, T.Ş, A.Y. ve H.K’yi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan iş makinesi ile bazı alet ve malzemelere el konuldu.

Bir süre önce de kazılan ve üzeri toprakla kapatıldığı belirlenen 6 odalı kilisenin, korumaya alındığı öğrenildi.