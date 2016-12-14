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Tarihi “Kırıkkale Evleri” inşaatı

14 Aralık 2016 Çarşamba, 19:00

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yapımı devam eden tarihi Kırıkkale Evleri inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Saygılı, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada 2017 yılı içinde Kırıkkalelilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Yöresel ürünlerin de satılacağı, kafe ve restoranların yer alacağı bin 600 metrekarelik alana kurulacağını belirten Saygılı, “İlimizin tarihi konakları mimari özelliklerini yansıtan tarihi Kırıkkale Evleri içinde 14 dükkan olacak. Açık yemek alanları bulunacak. Projemiz hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

Başkan Saygılı inceleme Tarihi Kırıkkale Evleri

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