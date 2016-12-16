Tarihi konakta “arabaşı” ikramı

YOZGAT (AA) – Yozgat Belediyesince 2012 yılında Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) tescil ettirilerek kente özgü yemekler listesine eklenen, soğuk kış günlerinin vazgeçilmez yemeği “arabaşı”, akşam ziyaretlerinde dost ve akrabalara ikram edilerek sohbet ortamları oluşturuyor.

Yozgat Belediyesince tarihi Hayri İnal Konağı’nda düzenlenen etkinlikte, “arabaşı” yemeği ikram edildi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ın gelenek ve lezzetlerini unutturmamak adına tarihi Hayri İnal Konağı’nda misafirlere, yöreye özgü yemek ikramında bulunduklarını söyledi.

Geçmişten gelen kültür ve gelenekleri unutturmamak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını bildiren Arslan, “Özellikle kış aylarında, soğuk gecelerde ilimizin tescilli yemeği olan arabaşını da konağımızda misafirlerimize ikram ediyoruz.” dedi.

Arabaşının, Yozgat ile özdeşleştiğini aktaran Arslan, “Sadece yemek olarak kalmıyor, uzun kış gecelerinde Yozgatlıların muhabbet vesilesi. Uzun senelerden beri insanımız uzun kış gecelerinde arabaşı vesilesiyle eşiyle dostuyla akrabalarıyla bir araya gelerek bir muhabbet ortamı tesis etmiş oluyor.” ifadelerini kullandı.