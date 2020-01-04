Tarihi mahallenin geçim kaynağı “Soğanlı Bebeği”
KAYSERİ (AA) – SERCAN KÜÇÜKŞAHİN – Ortaya çıkış hikayesi ve kendisine özgü çizgileriyle birçok turistik mekanın vazgeçilmezleri arasından yer alan "Soğanlı Bebeği"nin yapımı, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki tarihi mahallede kadınlarca nesilden nesile aktarılıyor.
Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan bir annenin kızının ev ödevi için yaptığı bebeği, beldeye gelen bir turistin beğenip satın almasıyla başlayan Soğanlı Bebeği'nin öyküsü 60 yıldır sürüyor.
Yöresel çizgiler taşıyan el emeği bebeğin turistler tarafından beğenildiğini fark eden Soğanlı'nın kadınları, o gün bugündür bebek üretimiyle evini geçindiriyor.
İlk başlarlada ahşap ve kullanılmayan kumaşlardan yapılan oyuncak bebekler, zaman içerisinde kadınların kurduğu kooperatifle daha kolay yollarla üretilmeye başlandı. Demir ızgaraların üzerine sünger ve bez parçalarının sarılmasıyla yapılan bebek, renkli kalemlerle yüz hatlarının çizilmesiyle son halini alıyor.
Mahallede yaşayan kadınların kooperatif çatısı altında ürettikleri oyuncak bebekler, mahallenin en önemli geçim kaynaklarının başında geliyor.
Yün eğiren, testi ile su taşıyan yöre kadınlarının tasvir edildiği bebekler, kadınlar tarafından hem evlerde hem de mahalle meydanında üretiliyor.
Bebek üretimini annesinden öğrenen 52 yaşındaki Sebahat Arız, çocukluğundan beri bez bebek yaptığını söyledi.
Bebeğin kendileri için vazgeçilmez bir geçim kaynağı olduğunu anlatan Arız, hem vakit geçirdiklerini hem de evlerine ekonomik olarak katkı vermenin zevkini yaşadıklarını belirtti.
Yaptıkları bebeğin yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gördüğünü ifade eden Arız, "20 yıl öncesine kadar buralara çok turist gelirdi. O zamanlar bebek yetiştiremiyorduk. Şimdi turist azaldı ama kooperatif sayesinde bebekleri birçok yere toptan satıyoruz." dedi.
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Tarihi mahallenin geçim kaynağı “Soğanlı Bebeği”
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