Tarihi medresede bir asır sonra ilk ders

KONYA (AA) – Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, asırlar öncesinden Kurtuluş Savaşı’na kadar alimlerin yetiştirildiği Karatay Medresesi’nde 102 yıl sonra yeniden ders veriyor.

Emir Celaleddin Karatay tarafından 1251 yılında kurulan, 1914’e kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edilen Karatay Medresesi’nde Kurtuluş Savaşı’nın ardından eğitime son verildi.

Günümüze kadar Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin sergilendiği müze olarak hizmet veren medresede, 102 yıl sonra KTO Karatay Üniversitesi tarafından ders verilmeye başlandı.

Öğrencilere ilk ders, üniversitenin İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hamdi Döndüren tarafından verildi.

– “Üniversitemiz için gurur verici”

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016-2017 akademik yılında üniversitede yeni açtıkları bölümlerle, yüzde 99,63 doluluk oranı ile eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Bir yandan hizmete kattıkları modern binalar hızla yükselirken bir yandan da medeniyete, köklere ve değerlere sahip çıkmaya devam ettiklerini anlatan Öztürk, “Ülkemizde bir ilk olan İslam ekonomisi ve finans bölümünün ilk dersinin, 1251 yılında kurulan Anadolu’nun en köklü eğitim kurumu olan Karatay Medresesi müfredatında yer alması, üniversitemiz için gurur verici.” diye konuştu.

Prof. Dr. Döndüren de üniversitenin yeni eğitim-öğretim döneminde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, İslam ekonomisi ve finans bölümünü açtığını hatırlattı.

Bölümün ilk dersini bir asır sonra Karatay Medresesi’nde vermekten onur duyduklarını vurgulayan Döndüren, üniversite olarak İslami-ekonomi alanında uzmanlaşmış insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflediklerine işaret etti.