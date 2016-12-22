Tarihi Roma hamamı 2 bin yıldır şifa dağıtıyor

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan “Basilica Therma” adlı tarihi Roma hamamının suyu 2 bin yıldır şifa dağıtıyor.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, hamamdaki suyun 48 derece sıcaklıkta yeryüzüne doğal olarak çıktığını belirtti.

Burasının dünyanın en eski termal tedavi merkezlerinden biri olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Açıkel, “Tarihi Roma hamamında 2 bin yıldır su kesilmeden, yaz kış demeden böyle akıyor. Roma İmparatorluğu’nun bir merkezi olarak kullanılmış burası. Dönemin krallarından birisinin kızının şifa bulduğu sıcak suyun etrafına yaptırdığı bir yapı. Tarihi gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yozgat Valiliği bu konuda kurtarma kazısına devam ediyorlar.” diye konuştu.

Tarihi hamamın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi için de çalışmalar başlattıklarını anımsatan Ömer Açıkel, “Suyun çok özelliği var. Bu özelliklerinden en önemlisi en eski termal tedavi merkezi olarak kabul edilmiş olması. Bütün hemşehrilerimizin gelip burayı görmesini talep ediyoruz.” dedi.

Açıkel, hamamın halk arasında “Kral Kızı” olarak da bilindiğini aktararak, şunları kaydetti:

“Kurtarma kazılarıyla gün yüzüne çıkarılan havuzların sıcak su buharı, kış mevsiminde daha da artarak görenlerin ilgisini çekiyor. Buradaki büyük havuzun üzerinde bir yapı vardı ve İl Özel İdaresi tarafından buranın istimlakı yapılıp yıkıldı. Şimdi de çevre düzenlemesi ve kazıların devam etmesi nedeniyle etrafındaki bazı binaların istimlak kararı alındı. Kazılar gittikçe genişliyor. Sıcak su yıllardır aynı sıcaklıkta ve aynı minerallerle çıkmaya devam ediyor. 2 bin yıldır akan bir su var. Roma askerinin güç depoladığı, insanların da güzelleşmek için termal tedavi görmek maksadıyla girdikleri bir tesis burası. Günümüzde halen tarihi eserimizin yanında bulunan kaplıcalardan vatandaşlarımız faydalanmaktadır. Doğal olarak yerin altından çıkan su, çeşitli cilt hastalıklarına ve romatizmal hastalıklara da iyi geliyor. Yani 2 bin yıldır aynı şekilde şifalı suyumuz akıyor.”