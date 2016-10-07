Tarihi sokakta çıkan yangın korkuttu

Konya’nın Akşehir ilçesinde restorasyon çalışmalarının yapıldığı, tarihi ahşap ve kerpiç evlerin olduğu sokakta meydana çıkan konut yangını, itfaiyenin vaktinde müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Akşehir Kileci Mahallesi Değirmen Cadde’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap ve kerpiç evlerin olduğu sokakta Fatma Yaşayan’a (75) ait evde hemen şimdi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görebilen vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Bakımlı sokakların bulunduğu mahalleye park halindeki araçlar nedeniyle baskı ulaşan itfaiye ekipleri anında yangına müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmaları esnasında evdeki tüpün patlaması korkuya sebep oldu. Yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla kısa sürede denetleme altına alınarak bitişiğindeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Restorasyon çalışmaları yapılan sokaktaki tarihi evler itfaiyenin vaktinde müdahalesi ile yanmaktan kurtuldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.