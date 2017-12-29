Tarihi Tepecik Camii Restore edildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçmişten günümüze kadar ulaşmış yorgun yapıları restore ederek yeniliyor. Her biri ayrı bir tarihi barındıran bu yapılar geleceğe sağlıklı bir şekilde ulaşmaları için restore ediliyor. Atalardan, dedelerden kalan bu yapılar yeniden kullanılır hale getiriliyor. Başiskele ilçesinde yer alan tarihi Tepecik Camii de restore edilen yapılar arasında yerini aldı.
Restorasyon projesi kapsamında caminin içi ve dışında yenileme çalışmaları yapıldı. Camin taş duvarları elden geçirildi. Kadınlar mahfili ve pencere doğramaları aslına uygun olarak yeniden düzenlendi. Tavandaki ahşap işlemeler de projeye uygun olarak yapılırken zemin döşemeleri de yenilendi. Yapının taş cephe derzleride yeniden uygulandı.
Tarihi Tepecik Camii bin 277’e bin 74 santimetre ölçülerine sahip. Ortalama 137 metrekare kullanım alanı olan yapının beden duvarlarının kalınlığı 67-69 santimetre aralığında değişiyor. Camiye 9 x 2 santimetre ölçülerindeki son cemaat yerinden giriliyor. Ahşap sütunlar ardıç ağaçlarından yapılmış özgün mimari elemanı. Merkezi kubbe ahşap çıtalı tavan ile örtülü.
Cihan Atik
-
Kargoda hedef büyüten THY’den yeni hamle
-
Tarihi Tepecik Camii Restore edildi
-
Nevşehir’in ilk gürültü kirliliği haritası çıkartıldı
-
Hastalara çorba dağıtıldı
-
Mersin’de organize sanayi bölgesi sayısı 9’a çıkıyor
-
Twitter, Filistinli Ahed al Tamimi’nin hesabını sildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]