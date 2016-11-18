Tarihi türbelerde temizlik ve bakım yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’daki tarihi türbelerin temizliklerinin yanı sıra bakım ve onarımını da yaparak, atalar yadigarı eserlerin gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış, günümüzde Türkiye’nin en kayda değer şehirlerinden olan Konya’da Selçuklu Sultanları Türbesi gibi tarihi 800 takvim pek fazla türbe bulunduğuna değinerek, Büyükşehir Belediyesi olarak ecdat yadigarı bu yapıların restorasyonunun yanı sıra bakım ve temizliğini önemsediklerini kaydetti. Tarihi eserlere sahip çıkılmasının ecdadımıza bir vefa borcu olduğunu vurgulayan Başkan Akyürek, Bedesten’de 2 bin 687 iş yeri öncelikle olmak üzere Konya merkez ve ilçelerde çok sayıda tarihi eserin restorasyonunu yaptıklarını açıklama etti. Şimdi de merkezden başlayarak tarihi türbelerde temizleme ve bakım çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Akyürek, “Tarihi işlem içerisinde çeşitli dönemlerde restore edilen türbeler Büyükşehir Belediyemiz tarafından her yerde ele alınarak temizlikleri yapılıyor. Ekiplerimiz, büyük kasaba merkezinde bulunan ve tarihi Selçuklu Dönemine dek uzanan bu türbelerin defin bölümü, sanduka bölümü ve türbe etrafını temizliyor. Şeyh Ebubekir Niksari ve Kesikbaş (Kalenderhane) türbelerinden başlayan temizlik çalışmalarımız, İç Karaaslan Türbesi, Seyfettin Karasungur Türbesi, Turgutoğlu Türbesi, Halka Begüş Türbesi, Şeyh Osman ve Hasan Rumi Türbesi, Tacülvezir Türbesi, Dikte Nureddin Türbesi, Söylemez Türbesi ve Mursaman (Öğretmen Kâinat) Türbesi’nde devam ediyor. Temizliği yapılan bu türbelerden acil bakım ve yenileme gereken durumlar olduğunda ise ilgili kurumlara iletilerek bu onarımların en kısa zamanda yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Türbelerin geleceğe sağlam temellerle kalması için dönüşümlü olarak sürdürülen temizleme çalışmalarının ilk aşamasında türbelerde temizleme yapılıyor, daha sonra bakım ve yenileme gerçekleştiriliyor.