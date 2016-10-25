Tarihi Uzunköprü 3 yıl trafiğe kapatılacak

Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen, Karayolları göre yıl içinde ihale sürecinin yapılmasını beklediklerini, bu sürecin Uzunköprü ekonomisini ilgilendirdiğini söyledi.

Edirne Belediyesi’nde toplantıya katılan Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Restorasyonla ilgili olarak konuşan İşbilen, “Köprümüz bilindiği üzere Karayollarına ait bir üst inşa, bunun restorasyonu ve tamiratı da ilgili kurum tarafından yapılacak. Bu yıl içerisinde yapılan bir ihale ancak ilgili kurum tarafından iptal edildi, bazı hukuki gerekçelerle, fazla kısa sürede baştan ihaleye çıkmasını bekliyoruz. Zira köprümüzün hali öyle iyi değil, bir yıkımla karşısında karşıya kalmak istemiyoruz. Belirlemelere göre 55 tane kemerde çatlaklık laf konusu, zeminde de bir takım sıkıntıları artığını da gözlemliyoruz. 3 takvim bir ihale süreci olacak, emrindeki bu süreçte ulaşıma kapatılacak. Uzunköprü ekonomisini de şu açıdan ilgilendiriyor; Meriç tarafından köy halkımız ve esnafımızın müşterisinin yeni köprüden vermek suretiyle Uzunköprü içine gelmesi daha fazla kilometre gerektiriyor. Bu anlamda Ergene üstünde yapılan en yakın yer Çiftlikköy’de ayaklı köprüler yapıldı. Fakat bu köprülerden ulaşımın sağlanması fazla şiddet gözüküyor” dedi.