Tarık Akan Adana Film Festivali'nde anılacak

ADANA (AA) – Adana’da, 19 Eylül’de başlayacak 23. Uluslararası Adana Film Festivali’nin heyecanı yaşanıyor. Hazırlıkları tamamlanan festivalde, uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 250 film, 636 gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Adana Büyükşehir Belediyesince 19-25 Eylül’de düzenlenecek festivalde bu seneki onur ödülleri, Türk sinemasına ilham veren birçok öyküyü kaleme alan yazar Osman Şahin’e, Türk tiyatrosuna verdiği emeklerin yanı sıra beyaz perdede canlandırdığı unutulmaz karakterlerden tanınan Ayla Algan ile Türk sinemasının ve özellikle Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Murat Soydan’a verilecek.

Sanatçılar ödüllerini, 20 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek açılış ve onur ödülleri töreninde alacak. Çiğdem Tunç’un sunuculuğunu yapacağı törende, sanatçı Ayşegül Aldinç de dinleti sunacak.

12 film büyük ödül için yarışacak



Sinema dünyasının heyecanla beklediği ve her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gören Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 film, jüri önüne çıkacak.

Festivalin jürisinde bu sene sinema ve sanat dünyasının önemli isimleri yer alıyor. Başkanlığını yönetmen ve senaryo yazarı Tayfun Pirselimoğlu yapacağı jüride, yönetmen Emin Alper, görüntü yönetmeni Türksoy Gölebeyi ve oyuncular Hatice Aslan ile Muhammet Uzuner görev yapacak.

250 film, 636 gösterime çıkacak



Festivalde, Türk ve dünya sinemasından eserler, Adanalı sanatseverlerin karşısına çıkacak. Uzun ve kısa metraj filmler ile belgesellerden oluşan 250 film, 636 gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Gösterimler, kentteki sinema salonlarında ücretsiz gerçekleştirilecek.

Tarık Akan ve Cervantes anılacak



İstanbul’da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren sanatçı Tarık Akan ile Ünlü İspanyol yazar Cervantes de ölümünün 400. yılı nedeniyle özel bir gösterimle anılacak.

Türk sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Ömer Lütfi Akad’ın, göç, kentleşme ve kadın sorunlarını ele aldığı unutulmaz üçlemesi “Gelin”, “Düğün” ve “Diyet” festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Festivalde engelli vatandaşlar için hazırlanan sesli betimleme sistemiyle özel olarak kurgulanan bölüm kapsamında, Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu’nda, 19 Eylül Pazartesi, 20 Eylül Salı ve 22 Eylül Perşembe günleri, saat 14.30’da gösterimler gerçekleştirilecek.