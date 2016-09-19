Tarık Akan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) – Sanatçı Tarık Akan için Teşvikiye Camisi’nde tören düzenlendi.

Tarık Akan için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ve Muharrem İnce, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve ünlü sanatçılar da katıldı.

Cenaze namazında, taziyeleri, Akan’ın çocukları Barış Zeki, Yaşar Özgür ve Özlem Üregül kabul etti.

Törene katılanların caminin avlusuna sığmadığı görüldü.

Sanatçı Ediz Hun, Tarık Akan’ın vefatından duyduğu üzüntüsünü dile getirerek, “Gördüğünüz gibi, halkımızı oluşturan bu güzel insanlar, burada hepimiz onu kucaklıyoruz. Allah’tan rahmet diliyoruz. Çok üzücü. Çok genç sayılabilecek bir yaşta aramızdan ayrılmış olması, sinema için büyük bir kayıptır. O, sinemada parlayan bir yıldızdı hakikaten. Ama işte takdir-i ilahi bu kadar. Çok üzgünüm.” dedi.

Hababam Sınıfı’nda “Bacaksız” rolünü oynayan Tuncay Akça ise değerli bir abisini kaybettiğini dile getirdi.

Akça, Tarık Akan ile dört filmde oynadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Bir gençlik, bir aile filmi, ‘Hababam Sınıfı’ ve bir de ‘Yol’ filminde oynadık birlikte. Benim ve sinema için çok değerli bir insandı ama bazı insanlar için değerli değilmiş ki o insanlar internette değişik yazılar yazıyor. Bir insanın düşüncesine bakmayacaksın. O Allah ile kul arasındadır. İnancına da bakmayacaksın. O yüzden de insanları yargılamayacaksın.”

Hababam Sınıfı’nda “Hayta İsmail” rolünü canlandıran Ahmet Arıman da Hababam Sınıfı’nın yanı sıra başka filmlerde de Tarık Akan ile oynadıklarını aktararak, “Amatör çocukların koca bir jönle buluşması olmuştu ama o koca jönün hiçbir kaprisi ve kibri yoktu bize karşı. Bize, sanki arkadaşıymışız gibi yıllardan beri beraber çalışıyormuşuz gibi davranan kaliteli bir insandı.” ifadelerini kullandı.

“Yaşamdan dik ayrılmak büyük bir onurdur”

Sanatçı Edip Akbayram ise Tarık Akan ile yakın arkadaşlıklarına işaret ederek, şunları anlattı:

“Yaşamdan dik ayrılmak çok büyük bir onurdur. Tarık Akan bunu başaran bir dostumdur. Duruşu, demokratlığı ve devrimciliğiyle yıllardır dostum olmuştur ve dostum olarak da kalacaktır. Bir daha Tarık Akanların gelmeyeceğine inanıyorum. Onu, kültürünü, filmlerini, bir dostu ve kardeşi olarak, elimden geldiğince yaşatmaya çalışacağım. Ülkemin yeniden başı sağ olsun. Biz çok eski dosttuk Tarık ile. Bütün sosyal etkinliklerde Tarık nerede durmuşsa, ben de onun yanında olmuşumdur. Bütün etkinliklerde hep yan yanaydık. Kardeşten daha yakındık. Üzüntüm sonsuz. Kelimelerle ifade edemiyorum.”

Oyuncu Menderes Samancılar da “deli yürekli” bir arkadaşını kaybettiğini ifade ederek, “Çok üzgünüz. Bu ülkeye böyle ender sanatçılar her zaman gelmez. Biz yaşarken kıymetini bilemedik Tarık abinin. Dilerim ki en azından, bu günden sonra önünde saygıyla eğilmeyi becerirler.” değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Alışık ise Tarık Akan’ın çok sevdiği şair Nazım Hikmet’in dizeleri gibi yaşadığını belirterek, “Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşadı. Çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, çok iyi bir insan ve aktördü. Türk sinemasının önemli bir dönemini açtı. Önemli bir döneminde vardı. Çok üzgünüz. Çok genç yaşta kaybettik. Başımız sağ olsun. Demokrat, çağdaş ve özgürlükçü bir insandı. Ülkemizin başı sağ olsun.” dedi.

“Bana göre dünyanın en iyi oyuncularından biriydi”

Yönetmen, senarist ve oyuncu Yüksel Aksu da Akan’ın “Türk sinemasının devi” olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Hiç abartmadan söylüyorum. Ne söylediğimin farkındayım. Bana göre dünyanın en iyi oyuncularından biriydi. ‘1970’li yıllardan bu güne, bir karakter yaratmak ne demektir’i biz Tarık abiden öğrendik. Bir de çok iyi bir insandı. Matrak bir insandı. Star gibi değil, bir ağabey gibi davranırdı genç kuşağa. Vefatından dolayı çok üzgünüm.”

Oyuncu Nilgün Belgün de törene katılanların hepsinin çok üzgün olduğunu dile getirerek, “Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik. Biz sanatçılar, bütün halk ve hepimiz için çok değerli bir insandı. Onun için gerçekten çok üzgünüz. Tarık Akan benim gençlik aşkımdı. Aynı zamanda benim cesur yüreğimdi.” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Çelik ise Akan’ın eylemci bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, “Eylemlerinde de bizim ülkemizin insanlarına hizmet etmiş, hizmetlerinin karşılığı olarak da bu kadar kişi ona saygısını sunmak için buraya gelmiş. İnsana hizmetin, Hak’ka hizmet olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden, teşekkür etmek ve saygıda bulunmak için buraya geldim. Fatihamızı okuyacağız ve yollayacağız.” diye konuştu.

Törenden notlar

Caminin bulunduğu Teşvikiye Caddesi tören dolayısıyla trafiğe kapatılırken, vatandaşlar caddeye çıkan ara sokakları doldurdu.

Türkan Şoray, Fatma Girik, Kadir İnanır, Süleyman Turan, Zafer Algöz, Nuri Alço, Sibel Turnagöl ve Hülya Avşar da törene katılanlar arasında yer aldı.

Sanatçının cenazesi alkışlar eşliğinde camiden omuzlara alınarak, son törenin yapılacağı Bakırköy’e gitmek üzere cenaze arabasına konuldu.

Tarık Akan, Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yapılacak anma töreninin ardından Zuhuratbaba Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Sanatçının cenazesi Zuhuratbaba Mezarlığında toprağa verildi

Sanatçı Tarık Akan’ın cenazesi, Zuhuratbaba Mezarlığında toprağa verildi.

Akan’ın cenazesi, Teşvikiye Camisi’ndeki törenin ardından Bakırköy’e getirildi.

Bakırköy Özgürlük Meydanı ve Zuhuratbaba Mezarlığı çevresinde trafiğe kapatılan caddede toplanan çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan cenaze, kalabalık nedeniyle bir süre mezarlığa ulaştırılamadı.

Bu sırada bazı vatandaşların, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden Tarık Akan’ın cenazesinin üzerine karanfil attığı görüldü.

Kimi vatandaşlar ise alkış tutarak çeşitli sloganlar attı.

Güçlükle mezarlığın kapısına getirilen Tarık Akan’ın cenazesi omuzlara alınarak içeriye taşındı.

Sanatçının cenazesi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bazı CHP milletvekilleri, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve sanatçıların mezarlığa girmesinin ardından okunan dua sonrasında defnedildi.