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Tarım işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 12 yaralı

– Konya’da traktörün römorkunun devrilmesi sonucu biri ağır 12 kişi yaralandı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 23:10

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KONYA (AA) – Konya’da tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu biri ağır 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil A. idaresindeki 42 EG 872 plakalı traktörün römorku, merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi’nde devrildi.

Kazada, römorkta bulunan 19 tarım işçisinden 12’si yaralandı.

Ambulanslarla Konya’daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemeleri sonrasında traktör sürücüsü Halil A’yı gözaltına aldı.

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