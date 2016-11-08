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Tarım Kooperatifi Başkanı Orhan'dan Ekici'ye ziyaret

08 Kasım 2016 Salı, 17:30
Tarım Kooperatifi Başkanı Orhan'dan Ekici'ye ziyaret

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ANKARA (AA) – Beypazarı 2 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Erdoğan Orhan ve Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkanı Seyit Çakır, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yavuz Ekici’yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ekici, müdürlük olarak yoğun bir çalışma içine girdiklerini söyledi.

Ekici, Orhan ve Çakır’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Orhan ise, 2 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi’nin her zaman çiftçinin yanında yer aldığını anlattı.

Orhan, ziyarette Ekici ile tarım alanındaki konular üzerine görüştüklerini bildirdi.

Ankara BEYPAZARI tarım ziyaret

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