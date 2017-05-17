Tarım Kredi’de ‘VIP işe alım’ istifa getirdi

Tarım Kredi Kooperatifi personel alımı başvurusu başladı. Kooperatife emrindeki 17 bölge birliğine toplam 500 personel alımı gerçekleştirecek olan kuruluş, ziraat mühendisi, kooperatif görevlisi ve müfettiş yardımcısı pozisyonlarında istihdam yapacak.

Personel alım süreci devamlı tarım sektörünün en manâlı kuruluşlarından olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin Bulgaristan’daki şirketine genel müdürün talimatı ile çalışan iki kişinin işten çıkartılarak, yerlerine yakını olan nişanlı bir çiftin işe gücüne gitmek istenmesi kuruluşta tartışmalara niçin oldu. Hiçbir tecrübesi olmayan nişanlı çiftin işe alınmasında ısrar edilince şirketin İcra Kurulu Üyesi Ekrem Eraslan yönetime sert bir başvuru formu yazarak istifa etti.

Tarım Kredi Kooperatiflerine sınavla personel alınırken, alt şirketlere ise hiçbir imtihan yapmadan genel müdür ve Şirket Idare Kurulunun kararı ile istenildiği kadar personel alınması muhtemel. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Bulgaristan’daki Trakya Dış Ticaret şirketine genel müdürün talimatı ile nişanlı bir çiftin işe alınmak istenmesi tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Bu alıma şirketin İcra Kurulu Üyesi Ekrem Eraslan, şirketin personel ihtiyacının bulunmadığını ve bu personel alımının şirketin finansal yapısına bıkkınlık vereceğini belirterek tepki gösterdi. Oysa, alım konusunda ısrar edilince bir istifa dilekçesi vererek görevinden ayrıldı.

Erarslan’ın istifa dilekçesi ise şöyle:

“15 Mart 2015 tarihinden bu yandan görev yaptığım, 2016 yılında çalışma arkadaşlarımızla kara geçirdiğimiz ve 2017 ilk üç ayı itibariyle takvim kar hedefini aşmış olduğumuz Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kuruluşu Trakya Dış Ticaret A.Ş.’nin idare heyeti üyeliğinden ve icra komite üyeliğinden; şirkette gereklilik olmadığı, şirketin işleyişine ve mali yapısına sıkıntı vereceği halde, şirketin meslek alanı ile ilgisi olmayan nişanlı bir çiftin, şirkette uzun zamandan beri çalışan yetkin ve yeterli iki personelin yerine koşullara tarafından yüksek ücretle işe alınmasını çalıştığım kuruma ve çalışan diğer personele karşı hileli bir tavır olarak gördüğümden, bu durumun sahip olduğum değerlere, hayatım boyunca uğraş ettiğim davanın prensiplerine aykırı bulduğumdan ve bu hakkaniyete tutarsız yanlış tutumun ödev yaptığım şirkette uyarılarıma karşın ısrarla sürdürülmesine ortak almak istemediğimden, şahsımın ödenti ve imkanları artırılmasına, bireysel hiçbir sorunun olmamasına rağmen, değerlerime sadık kalmak, vicdanı bir önem taşımamak ve öbür dünya yurdunda sorumluluk taşımamak için istifa ediyorum.”