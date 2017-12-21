Tarım Makinaları Sektörü Kamu-Üniversite-Sanayi Buluştayı

Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, “Konya Teknokent-Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi” sunumu ise Konya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı ve Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Yeliz Erenler gerçekleştirdi.

Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Konya Müdürü Uğur Özalır, Konya’da önde olan sektörlerden birinin de tarım makineleri sektörü olduğunu söyledi. Tarım makineleri sektöründe Araştırma ve Geliştirme’nin (ARGE) her geçen gün arttığını aktaran Uğur Özalır, her sektörde hedeflerinin daha çok ARGE yapmak olduğunu kaydetti.

Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Dağ, 2004 yılından bu yana bölgesel kalkınma ve gelişmeye destek vermekte olduklarını söyledi. Prof. Dr. Birol Dağ, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile girişimciyi destekleme ve inovasyona yönelik diğer nitelikli destek faaliyetleri kapsamında üniversite kamu sanayi iş birliğini sağladıklarını ifade etti. Dünya’nın yaşanabilirliğini etkileyen tehditlere de değinen Prof. Dr. Dağ, aşırı nüfus artışının, iklim değişikliğinin, su kaynaklarının azalarak çölleşmesinin, fosil yakıtların hızla tükenmesinin, biyoçeşitliliğin azalmasının, ormanların yok olmasının ve ekolojik sorunlara yol açan etmenlerin başında, çevre kirliliğinin geldiğini kaydetti. Prof. Dr. Dağ, tarıma elverişli alanlarda toprağın neredeyse hiç boş kalmadığını ve başta su olmak üzere çok yoğun bir girdi kullanımı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Dağ, tarımsal üretimin miktar ve kalitede bu boyutlara ulaşmasının genetik ıslah, çevresel iyileştirmeler ve makineleşme ile gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca Prof. Dr. Dağ, üretimin sürdürülebilirliğini toprağın kirlenmeden kullanımına bağlı olduğunun altını çizdi.

Konya Tarım Makineleri Kümeleşme Merkezi Başkanı Mehmet Çalmaz, kobilerin geliştirilerek uluslararası pazarlara açılmasının, ülke ve şehir için sektörün geleceği açısından önem arz ettiğini ifade etti. Başkan Çalmaz, konuşmasının sonunda yeni projeler üretilmesinin ve iş birliği sorunlarının tespit edilip, çözüm yolu aranması gerektiğinin altını çizdi.

Programa, Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır, Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Dağ, Konya Tarım Makineleri Kümelenme Merkezi Başkanı Mehmet Çalmaz, tarım makinaları sektöründen öncü firmalar, sivil toplum kuruluşları, kurumlar, araştırmacılar ve akademisyenler katıldı.