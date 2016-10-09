Tarım sektörü 2017'de Rusya'dan umutlu

KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya ile yaşanan krizin sona ermesine ilişkin, “Asıl bunun neticelerini önümüzdeki yıl göreceğiz. Önümüzdeki yıl Rusya’nın bizden geniş çaplı ithalat yapacağını umut ediyorum. Üretici kesimi ve sektör olarak buna hazırız.” dedi.

Mucur Ziraat Odasının yeni binasının açılışı için Kırşehir’e gelen Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya krizinin tarım sektörüne 370 milyon dolarlık zarar verdiğini, bu zararın önemli bir kısmının etkisinin üreticinin üzerinde olduğunu söyledi.

Üreticinin malını satamayarak mağdur olduğunu vurgulayan Bayraktar, uygulanan ambargonun Rusya ekonomisi ve insanı ile Türk ekonomisi ve insanına zarar verdiğini, ambargonun kalktığının ifade edilmesinin piyasaya bir miktar rahatlama getirdiğini belirtti.

Bayraktar, henüz ihracat aşamasına geçilmediğine işaret ederek “Bazı ürünlerde hasat bitti. O ürünleri de ihracat şansımız kalmadı. Asıl bunun neticelerini önümüzdeki yıl göreceğiz. Önümüzdeki yıl Rusya’nın bizden geniş çaplı ithalat yapacağını umut ediyorum. Üretici kesimi ve sektör olarak buna hazırız. Bunun yansımaları önümüzdeki yıl görülecektir. Fevkalade bir yansıma olacağı kanaatindeyim.” diye konuştu.

Tarım sektöründeki maliyetlere ve arazi toplulaştırma çalışmalarına da değinen Bayraktar, küçük işletmelere ne kadar destek verilirse verilsin maliyetler yüksek olduğunda ekonomik bir üretimin mümkün olamayacağını savundu.

Kırşehir’de işletme büyüklüğünün Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna vurgu yapan Bayraktar, yeterli sulama yapılamaması nedeniyle nadasa bırakılan tarım alanının fazla olduğuna dikkati çekti.

– “Hedefimiz 150 milyar dolarlık tarımsal hasıla”

Bayraktar, maliyetlerin azaltılmasında toprakların parçalanmasının önlenmesinin ve arazi toplulaştırmalarının çok büyük önem kazandığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bununla ilgili Toprak Kullanım Kanunu çıkarıldı. Biz de destek verdik. Yaklaşık 5 milyon hektar arazi toplulaştırıldı. 11 milyon hektar arazinin daha toplulaştırılması gerekiyor. Bu manada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı bu çalışmalara destek veriyoruz. Verimliliğin yakalanması ve dünya tarım ticaretinde yerimizi alabilmemiz açısından önemli. Sulama yatırımları çok önemlidir. Sulanan toprakta bire beş verim alırsınız. Bu yatırımları bitirmediğimiz takdirde bazı ürünlerde ithalatçı olmamız kaçınılmaz. Verimliliği yakalayarak dünya tarım ticaretinde layık olduğumuz yere ulaşmamız lazım. Hedefimiz 150 milyar dolarlık tarımsal hasıla. Sulama yatırımlarını bitirmezsek buna ulaşmamız mümkün değil.”

Bu yıl Kurban Bayramı’nın kurbanlıklar açısından rahat geçirildiğini dile getiren Bayraktar, her yıl et ithal etmek isteyen lobilere karşı mücadele verildiğini bildirdi.

Bayraktar, ithalatla hayvancılığın geliştirilebilme şansının olmadığını savunarak şöyle devam etti:

“Bu lobiler her yıl Kurban Bayramı öncesinde Türkiye’ye et getirmeye çalışıyorlar. Bazen karkas bazen de canlı hayvan olarak bunun Türkiye’ye gelmesini istiyorlar. Bununla ilgili büyük önemli çalışmalar da yapıyorlar. Bu senaryoyu biz 2008 yılında gördük. Süt hayvancılığı krize girince besiye materyal bulamadık, ithalatçı olduk çünkü talebi karşılayacak bir arzı sağlayamadık. Bununla besi hayvancılığı da çöktü. İthalattan ne üretici istifade etti ne tüketici istifade etti. Aracılar, ithalatçılar yararlandı. Böyle bir senaryonun yaşanmaması için üretimin artırılması gerektiğini ifade ettik. Üretimin artırılması noktasında hükümetimiz de belli destekler veriyor. Bu destekler de hedefine ulaşıyor. Son açıklamalarda yıllık 1 milyon 200 bin tonlara yaklaştığını görüyoruz. Hedefimiz ise 1,5 milyon tona ulaşmak.”