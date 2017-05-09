Tarım ve İnsan Sergisi açıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen 8.Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi açıldı.

Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin, Cacabey Meydanı Yeraltı Çarşısı’ndaki sergi açılışında yaptığı konuşmada, yarışmanın, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçladığını söyledi.

Sergide, 8.Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’ndan seçilen 55 eserin beğeniye sunulduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

“Yarışmada derece alan resimleri sergiliyoruz. Ana tema, insanın tarımla olan sosyal ilişkisini kamuoyuna duyurmak. Anadolu’nun bağrında, Türkiye genelinden stratejik öneme haiz olan tarım, hayvancılık ürünleri ve geçmişten günümüze ziraat üretimi konularında birbirinden güzel resimler yer alıyor. Dünya artık gıdayı konuşuyor. Toplumumuzda tarıma olan bilinci artırmayı için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.”

Yeraltı Çarşısı’nda 3 gün ziyaret edilebilecek sergi açılışına, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, kaymakamlar, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.