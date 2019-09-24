Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, Çubuk'ta
ANKARA (AA) – Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Bakan ve bakan yardımcıları olarak elimizden geldiğince halkımız için doğrusu ve gerçeği ne ise o noktada buluşmak kaydıyla emrinizdeyiz." dedi.
Aksu, Çubuk ilçesini ziyaretinde, ''Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi"ne ilişkin devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek için bölgeye geldiğini ifade eden Aksu, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle sizlerin emrinizdeyiz. Bakan ve bakan yardımcıları olarak elimizden geldiğince halkımız için doğrusu ve gerçeği ne ise o noktada buluşmak kaydıyla emrinizdeyiz. Bizim buradaki amacımız sizlerin talep ve isteklerini yerinde dinlemek ve doğru bir şekilde bilgilendirmektir. Yapabileceklerimizin en iyisini yapacağımızdan emin olun."
Yaklaşık 22 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Aksu, kimsenin mağdur edilemeden işlemlerin titizlikle yürütülmesi için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
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