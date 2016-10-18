Tarlada kafası gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu

Konya’nın Ereğli ilçesinde darı tarlasında toprağa gömülmüş halde kafası gövdesinden bölünmüş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye takriben, darı tarlasının yanından geçen bir yurttaş toprakta karoser olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üstüne olay yerine jandarma sevk edildi. Yapılan tahlil sonrası cesedin yaklaşık 2 ay önce arabası yakılarak ortadan kaybolan ve ailesinin hakkında kayıp müracaatı olduğu öğrenilen Arslan Korhan’a ait olabileceği ihtimaline üstüne duruldu. Durum yerine giden jandarma ekipleri cesedin cadde köpekleri kadar toprak altından çıkarıldığı varsayım edilen insan kafatası buldu. Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada da kafatasının birkaç metre ilerisinde çukura gömülü halde erkek cesedine ait karoser bulundu. Gövde durum yerindeki gerekli incelemenin arkasından teşhis için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin Arslan Korhan’a ait olabileceği ihtimali üstüne Arslan Korhan’ın eşi Necla Korhan eşinin çürümüş halde olan bedenini kaybolduğunda üstünde olan elbiselerinden teşhis etti. 4 çocuk babası Arslan Korhan’ın cenazesi DNA testi tamamlanmak üzere Ankara’ya gönderilecek.

Şahsın kim kadar niçin öldürüldüğü ise demin bilinmiyor.