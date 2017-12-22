Tarlasında 4 metrelik çatlaklar oluştu
Koçarlı ilçesine bağlı Mersinbelen Mahallesi Sarıçay mevkiinde çiftçilik yapan Akın Kurt, aynı bölgede bulunan özel bir firmanın işlettiği kömür ocağındaki çalışmalardan dolayı tarlasında derin çatlakların ve göçmelerin oluştuğunu iddia etti. Verdikleri tüm mücadeleye rağmen sorunlarına bir çözüm bulamadıklarını ileri süren Kurt, yetkililerden ve gerekli mercilerden tarlasının yeniden eski haline dönmesi için yardım talep etti.
“Tarlada güvenliğimiz yok”
Kömür ocağından dolayı tarlasında 1 ila 4 metre çatlaklar oluştuğunu, iki yıldan bu yana tarlasını işleyemediğini ifade eden Kurt, “Ben orman köylüsüyüm, dağ köylüsüyüm. Burada imkanım varken, kendi organik yetiştirdiğim ürünler varken, niye dışarıdan ürün alayım. Tarlamda 50 metre boyunda, 1 ila 4 metre derinliğinde çatlaklar var. Tarlada hiçbir güvenliğimiz yok. İki sene önce tarlamda göçük oldu, üç tane hayvanım telef oldu. Şu anda tarlamın yarısını kaplayan bölgelerde çatlaklar var. Bu aralar başlayan yağmurlarla birlikte çatlaklar derinleştikçe alttan toprak kendini koyuveriyor ve zemin gevşiyor. 6 ay önce yetkililere maden sahiplerine bunları söyledik, bunun önlemini alın diye ama tam tersine oradaki kazı işlemleri devam etti. Bu konu hakkında sonuna kadar mücadelemi vereceğim” diye konuştu.
Kömür ocağında çalışma yok
Çalışmalar nedeniyle çevrede oluşabilecek zararlar konusunda mal sahiplerinin bilgilendirildiğini ifade eden maden firması yetkilileri ise, şuanda kömür ocağında çalışma olmadığını ancak ellerinde gerekli evrakların olduğunu savundu. Akın Kurt’a ait arazide oluşan çatlaklar ile ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden yetkililer, tarla sahibine maddi manevi oluşabilecek bütün zararların karşılanacağı konusunda noter onaylı taahhütname verildiğini ve bunun gereklerinin yerine getirildiğini kaydetti.
İbrahim Kılınç – Onur Durmuş
-
Asırlık Herkül
-
Uludağ’da şaşkına çeviren ayak izleri
-
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor
-
81 ilde Huzur Uygulaması: Bin 159 kişi yakalandı
-
Kamyonetle belediye otobüsü böyle çarpıştı
-
Yağmurlu havada terör estiren trafik magandaları kamerada
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.