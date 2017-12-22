Tarsus’ta kazı çalışmalarında lahit bulundu
Fatih Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan 4411 ada, 1 parsel üzerinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Tarsus Müze Müdürlüğünce kültür varlıklarıyla ilgili olarak müzeler tarafından yapılan kazı ve sondaj izin belgesi ile 11.12.2017 tarihinde sondaj kazısı çalışmalarına başlandı.
Müze müdürlüğünün kontrolünde zemin etüt sondaj çalışmasında yakın Roma Dönemine ait yapı izleri ve 3-4 mezar, çeşitli büyüklüklerde kiremit bulgusuna rastlandı.
Vatandaşların can güvenliği açısından alana girmelerine müsaade edilmeyen kazıda yer yer kepçe yer yer de kazma ve küreklerle yaklaşık 20 işçi tarafından 5 metre derinliğinde 7 galeriden oluşan sondaj kazısında ortaya çıkan bulgular müze müdürlüğü personeli tarafından korumak amacıyla üzerleri toprakla kapatıldı.
Yapılan fotoğraflamanın ardından elde edilen doneler Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderilecek.
Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, “Sondaj kazısı çalışmalarında açılan 4.60 metre derinliğinde doğu-batı aksında kalker taştan yapılmış iki adet 110×90 cm ve 138 x60 cm’lik bölümleri görülebilen Geç Roma Dönemine ait olması muhtemel lahit kapakları ile karşılaşılmıştır. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden kurtarma kazısı talebinde bulunulmak üzere çalışmalara bu safhada ara verilmiştir” ifadesi kullanıldı.
13 Kasım 2016 tarihinde 82 Evler Mahallesi’nde yapılan kazının gizemi gündemi aylarca meşgul ederken, kazı çalışmasının sona ermesiyle kazıyla ilgili yapılan tartışmalar sona erdi. Ancak bugün Fatih Mahallesi’nde yapılan sondaj çalışmasında lahit çıkması Tarsus’ta yeni heyecan doğurdu.
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