Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
24 Kasım 2016 Perşembe, 13:20
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.
Yeşiltepe Mahalesi 2. Tugay Sokağı’nda yaşayan İsmet A. (53) ile eşi Selime A. (49) arasında “kıskançlık” meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmet A, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Selime A’yı göğsü ve boğazından bıçakla yaraladı.
Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Selime A, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken yaşamını yitirdi.
Zanlı İsmet A, gözaltına alındı.
Selime A’nın, Organize Sanayi Bölgesindeki bir giyim fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.