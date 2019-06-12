Tartıştığı eşini öldürüp, baldızını yaraladı
KARAMAN (AA) – Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini öldürdü, baldızını yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Seyran Mahallesi Kömürkent Sitesi'nde baldızı Manolya Yeşil'in evine gelen Mehmet Ekiz, boşanmak üzere olduğu eşi Tuğba Ekiz ile tartışmaya başladı.
Tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Ekiz, eşini ve kavgayı ayırmaya çalışan baldızı Yeşil'i bıçakladı. Ekiz, daha sonra bıçağı kendine saplayarak intihar etmek istedi.
Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuğba Ekiz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralılar Yeşil ve Mehmet Ekiz'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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