Tasarladıkları takıları şehit aileleri yararına satıyorlar

NEVŞEHİR (AA) – ERCAN KILIÇLI – Nevşehir’in Avanos ilçesinde iki lise öğrencisi, tasarladıkları takı ve süs eşyalarını satıp, gelirini şehit ailelerine ulaştırmak üzere stant açtı.

Lise öğrencileri Selinsu Durukan ve Seher Kültür, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların ailelerine katkıda bulunmak için harçlıklarıyla aldıkları malzemelerden takı ve süs eşyası yaptı.

Ürettikleri takı ve süs eşyalarını satmak için yol arayan öğrenciler, ilçede ağustos ayı sonuna kadar ziyaretçileri ağırlayacak “Avanos Geleneksel Halk Panayırı”nda stant kurmak amacıyla belediyeden yer tahsisi talebinde bulundu.

Belediye yetkililerinin onayıyla stant açan öğrenciler, burada satış yapmaya başladı. Öğrenciler, satıştan elde edecekleri geliri, Avanos Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla 15 Temmuz kahramanlarının ailelerine ulaştıracak.

Selinsu Durukan, AA muhabirine, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini engelleyen kahramanlara karşı kendilerini sorumlu hissettiklerini belirterek, arkadaşıyla aldıkları karar doğrultusunda bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Durukan, “Ülkesinin geleceği adına can verenlerin ailelerine karınca kararınca destek olmayı amaçladık. Belediyeden yer istedik, buradan elde ettiğimiz geliri şehit ailelerine yollayalım istedik. Takı ve çeşitli süs eşyalarını kendimiz yapıyoruz. Panayırı ziyarete gelenlere satış yapıyoruz.” dedi.

Seher Kültür de yaz tatilini değerlendirerek şehit ailelerinin bütçesine katkı sağlamanın kendileri için onur kaynağı olduğunu vurguladı.

Satışa sundukları eşyaları, harçlıklarıyla temin ettikleri malzemelerden yaptıklarını dile getiren Kültür, stant önüne, gelirlerini şehit ailelerine ulaştıracaklarını belirten tabela astıklarını, vatandaşlardan yoğun ilgi gördüklerini sözlerine ekledi.

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce de öğrencilerin herkese örnek teşkil edecek girişimde bulunduklarını ifade ederek, gençlerin bu tür duyarlıklarının geleceğe güvenle bakılmasını sağladığını dile getirdi. İnce, şu değerlendirmede bulundu:

“Elde ettikleri geliri şehit aileleri için değerlendirecek olmaları da bu standa ayrı bir renk. Özellik ve güzellik katıyor. Konuklarımızın ilgisi o standa çok yoğun. Ziyaretçilerimiz, derinden etkilendiklerini ve büyük mutluluk duyduklarını bize iletiyorlar. O genç kardeşlerimizin çok özel bir duygu ile açtıkları standın başında bulunmaları ve kazançlarının satışın şehit ailelerine verilecek olması hem de böyle bir standa panayırımızın konuklarının tanık olması bizi de gerçekten çok mutlu kılıyor. Umarım böylesi sosyal yardım stantları bir kaç genç kardeşlerimizle sınırlı kalmaz, yaygınlaşır.”

Stanttan alışveriş yapan Sevilay Dalgıç da kendisinin emekli asker eşi olduğunu ifade ederek, öğrencilerin duyarlıklarından etkilendiğini aktardı.

Dalgıç, “Şehitlerimiz olmasaydı biz bu vatanda böyle sağ duramazdık. Bu gençlerin de ellerine, kollarına sağlık, Allah’ım geleceklerini parlak etsin. Gençlerin bu çalışmasından çok duygulandım.” diye konuştu.