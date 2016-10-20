Taşınır Rehin Kanun Tasarısı yasalaştı

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehin Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanun tasarısının amacının, teslimsiz taşınır hakkının teminat olarak yaygınlaştırılmasını, rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesini, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişimin kolaylaştırılması olduğu belirtildi.

Rehin hakkının, rehin sözleşmesinin sicile kayıt edilmesiyle kurulduğu açıklama edilen Kanun Tasarısı’nda, rehin sözleşmesinin elektronik ortamda veya yazılı olarak düzenleneceği kaydedildi. Rehin hakkı, alacaklar, çok takvim ağaç veren ürünler, fikri ve sınai sahiplik konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç, diğer bir sicile kaydı öngörülmeyen ve yönetimle ilgili müsade belgesi özelliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsat, kira gelirleri, kiracılık hakkı olarak tanımlandı.

Rehin alacağının son bulmasının, alacağın son bulduğu tarihten itibaren üç gün içinde, rehin kaydının sicilden terkinin için başvuruda bulunacağı belirtilmiş Kanun Tasarısı’nda, rehin alacağının son bulduğu süre içinde terkin için sicile başvurulmaz ise borcunu ödeyen ve belgeleyen borçlu rehnin terkinini sicilden isteyebileceği kaydedildi.