Tatil yolunda kaza geçirdiler: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, Konya-Antalya Karayolu Yarpuz mevkisi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, Mehmet Akif Plato idaresindeki 42 SK 803 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek aleyhinde şeride geçip Ömer Dikici (62) idaresindeki 42 ZK 319 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada şoför Mehmet Akif Yayla durum uygun hayatını kaybederken, otomobilde bulunan eşi Esra Plato (32), kızı Sıdıka Zümra Yayla (9), Zeynep Saklan (5) ve kamyonet sürücüsü Ömer Dikici yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine Seydişehir ve Akseki’den gelen ambulanslar ile yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sıdıka Zümra Yayla yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır zarar görmüş Esra Plato ve Zeynep Saklan ilk müdahalenin ardındaki Konya’ya sevk edildi.

Öte yanlamasına, kazada hayatını kaybeden Mehmet Akif Yayla ile bir arkadaşının iki araçla Antalya’ya tatile gittikleri öğrenildi. Sıdıka Zümra Plato’nın arkadaşı Zeynep Saklan’ın kaza yapan otomobile, ablasının ise öteki otomobile bindiği öğrenildi. Öteki otomobili kullanan ve arkalarından takip ederken kazayı gören arkadaşı da, Mehmet Akif Yayla’nın cansız bedeninin başında gözyaşı döktü. Yoldan geçen ve kazayı görüp duran vatandaşlar ise 9 yaşındaki Sıdıka Zümra Yayla’ya sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı ve dua etti.

Kaza ile ilgili soruşturma açıldı.